Санкт-Петербург, , 13:58 — REGNUM Военный комиссариат Санкт-Петербурга представил примерный социальный портрет мобилизованного петербуржца. Чаще всего это гражданин России, пребывающий в запасе и имеющий за плечами подходящую военно-учетную специальность, сообщил 30 сентября заместитель военного комиссара города Санкт-Петербурга полковник Ильфат Абзалов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Торжественные проводы группы мобилизованных Александр Полегенько © ИА REGNUM

По словам Абзалова, примерный портрет мобилизованного — гражданин Российской Федерации, пребывающий в запасе, предпочтительно первого разряда, годный к военной службе с незначительными ограничениями (в военном билете по состоянию здоровья стоят категории годности «А» или «Б»). К первому разряду, напомним, относятся солдаты, сержанты и прапорщики до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие офицеры до 55 лет.

«В рамках частичной мобилизации будут призывать категории граждан, которые необходимы для выполнения задач, это, в первую очередь, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители и другие специалисты. Приоритет дается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности», — сказал Абзалов.

Также он указал, что для комплектования вновь формируемых воинских частей, предназначенных для выполнения задач территориальной обороны, могут призываться также граждане, имеющие второй и третий разряд запаса.

«Необходимо понимать, что количество призываемых граждан определялось штатной потребностью комплектований воинских частей», — добавил заместитель военкома.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудники военного комиссариата вручили более восьми тысяч повесток военнообязанным жителям Санкт-Петербурга.

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