Иркутск, 30 сентября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Митинг-концерт в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о воссоединении с Россией состоялся в Иркутске, сообщает 30 сентября телеграм-канал правительства Приангарья.

Правительство Иркутской области Иркутск. Митинг-концерт в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о воссоединении с Россией

«Итоги референдумов говорят сами за себя. Люди сделали свой выбор в пользу будущего вместе с Россией. Сплоченность и единение российского народа — это основа стабильности, которая, в свою очередь, служит непременным условием для развития, движения к новым амбициозным целям во имя благополучия и процветания граждан нашей страны. Вековые традиции и нравственные ценности объединяют наш многонациональный народ. Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно для Отечества, для нашего общества быть сплочёнными. Такое единство, преданность Родине, ответственность за неё завещали нам наши предки», — сказал первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.

Напомним, в Донецкой и Луганской Народных Республиках, на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября прошли референдумы о воссоединении с Россией. Сегодня, 30 сентября, в Кремле будут подписаны международные договоры о вхождении новых территорий в состав России, ожидается выступление российского президента Владимира Путина. ИА REGNUM ведет трансляцию.

Читайте также: Воссоединение Донбасса и освобождённых территорий с Россией — все новости