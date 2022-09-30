Бишкек, , 13:51 — REGNUM Власти Киргизии планируют увеличить зарплаты военнослужащих пограничной службы в несколько раз. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров в ходе визита в Баткенскую область.

Пограничники Киргизии Gps.gov.kg

По его словам, если сейчас сержант, служащий в погранвойсках по контракту, получает лишь 16 тысяч сомов (11,7 тысячи рублей) в месяц, то после повышения будет зарабатывать в два раза больше — 32 тысячи сомов (23,4 тысячи рублей).

«Но к тем, кто служит в Лейлекском и Баткенском районах (на границе с Таджикистаном — Прим. ИА REGNUM), полагается начисление зарплаты по двойному коэффициенту. То есть они будут получать около 76 тысяч сомов (55,5 тысячи рублей)», — пообещал глава правительства.

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ИА REGNUM напоминает, что в результате произошедшего в период с 14 по 18 сентября 2022 года вооружённого конфликта между таджикскими военнослужащими и киргизскими пограничниками в Баткенской области Киргизии погибли 62 человека и ещё 198 получили ранения.

Также пострадали 640 жилых домов, 336 нежилых помещений и 197 хозпостроек, 11 административных и стратегических объектов, 8 школ, 7 детских садов, 3 фельдшерско-акушерских пункта, железобетонный автомобильный мост и 55 автомобилей.

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