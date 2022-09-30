Москва, , 13:51 — REGNUM Россия призывает Афганистан принять дополнительные меры для борьбы с терроризмом, говорится в распространенном сообщении МИД РФ в связи с терактом в образовательном центре в Кабуле.

Здание МИД России Culture.ru

В МИД РФ решительно осудили произошедшую 30 сентября террористическую атаку на образовательный центр в одном из районов афганской столицы, в результате которой погибли по меньшей мере 19 человек, свыше 27 получили ранения. Чудовищным является тот факт, что среди пострадавших — практически только дети.

В российском внешнеполитическом ведомстве призвали действующие власти страны найти и наказать виновных, принять дополнительные меры по борьбе с террористическим подпольем».