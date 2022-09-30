Казань, , 13:50 — REGNUM В столице Татарии для мобилизованных граждан запланировали концерт. Мероприятие направлено на укрепление духа защитников Отечества, сообщают Казанские ведомости.

На базе международного выставочного центра «Казань Экспо» организован пункт сбора мобилизованных Tatarstan.ru

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Концерт состоится на территории «Казань Экспо» 30 сентября в 19:30 (мск) в концертном зале Ильгама Шакирова.

Перед бойцами выступят творческие коллективы с патриотической программой.

Ранее ИА REGNUM передавало, каждого мобилизованного из Татарии обеспечат аптечкой с набором всех необходимых лекарств, а также спальными мешками с ковриками.

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