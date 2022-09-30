Санкт-Петербург, 30 сентября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Призыв граждан из запаса в рамках частичной мобилизации не пересечётся с призывом молодых людей на срочную службу в Санкт-Петербурге. Об этом 30 сентября заявил заместитель военного комиссара Петербурга полковник Ильфат Абзалов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Я могу заверить в том, что пересекаться граждане, призываемые по мобилизации, и граждане, которые у нас сегодня будут подлежать призыву, не будут», — сообщил Абзалов.

Ранее замвоенкома Петербурга заявил, что по мобилизации в Петербурга выдали более восьми тысяч повесток.

Напомним, осенний призыв граждан на военную службу будет проходить с 1 октября по 31 декабря 2022 года. В рамках осеннего призыва на службу в Вооруженные силы РФ направят порядка 2500 жителей Санкт-Петербурга.