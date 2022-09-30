30 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В королевской семье Саудовской Аравии произошли существенные изменения. Без малейшего предупреждения новые лица были назначены на ведущие посты в правительстве страны, в то время как король Салман Аль Сауд удалился от исполнения своих обязанностей. По непроверенной информации, в семье Саудов ожидают скорой смерти короля и заранее предпринимают меры, ожидая борьбы за власть. Будущий кризис серьёзно угрожает существующим элитам, но в то же время открывает путь во власть новым лицам.

Артемий Шарапов, , 14:35 — REGNUM Королевство Саудовская Аравия — одно из последних мест в мире, где власть монарха является практически абсолютной и во многом внешняя и внутренняя политика страны сильно зависит от личности монарха. При этом наследование престола происходит не по привычной европейской системе «от отца — к сыну», а по архаическому принципу, чем-то похожему на лествичное право Древней Руси. Новым королём далеко не обязательно становится сын предыдущего короля, но куда чаще — старший мужчина в роду. Учитывая, что в семье Саудов насчитываются тысячи человек, сотни из которых могут претендовать на престол, каждый раз избрание нового короля сталкивается с определёнными трудностями.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

Действующий король Салман бен Абдель-Азиз несколько изменил порядок вещей, сделав своим фактическим соправителем старшего сына — Мухаммеда ибн Салмана. Портреты короля и наследного принца вешают в официальных учреждениях и на улицах, отец с сыном совместно направляют официальные послания и издают указы. И многих членов королевской семьи такой порядок вещей решительно не устраивает.

В 2017 году партия короля Салмана и его сына нанесла по противникам решительный удар. В начале ноября по стране прокатилась волна арестов членов правящей династии и высокопоставленных чиновников, которых обвинили в коррупции. В ходе арестов были задержаны губернаторы ряда провинций (по традиции их назначают из числа членов семьи Саудов), бывшие министры и командующие силовыми структурами, а также — принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд — главный конкурент правящей ветви семьи Сауд.

Принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд mfa.gov.lk

По итогам арестов была временно разгромлена внутренняя оппозиция, что позволило королю Салману сосредоточить власть в своих руках. Впрочем, критики саудовской монархии утверждают, что в последние годы король (которому скоро исполняется 87 лет) всё меньше фактически руководит страной и всё больше полномочий передаёт своему сыну.

В среду, 28 сентября, стало известно о том, что король Салман оставил пост премьер-министра страны и передал его наследному принцу Мухаммеду. Сразу же вслед за этим королевская канцелярия издала ещё ряд указов, один из которых утвердил на посту министра обороны страны принца Халеда ибн Салмана — сына короля и младшего брата наследного принца Мухаммеда.

Может показаться, правящая семья смогла сосредоточить в своих руках все ключевые должности в правительстве страны. Однако, с другой стороны, поспешность, с которой были приняты решения, говорит о том, что не всё так ладно в саудовском королевстве.

Понятно, что на случай внезапной смерти престарелого монарха его дети стремятся оставить за собой позиции в правительстве. Однако далеко не факт, что они будут поддержаны другими членами королевской семьи. Оппозицию наследному принцу Мухаммеду может составить партия предыдущего короля Абдаллы ибн Абдель-Азиза. Несмотря на то, что ведущие её члены были отстранены от власти, они всё ещё сохраняют определённое влияние в силовых структурах и особенно среди некоторых местных племён.

Мухаммед ибн Салман Аль Сауд Kremlin.ru

К борьбе за престол могут подключиться и другие недоброжелатели принца Мухаммеда, которых у него, к слову, довольно много, из-за продолжающейся войны в Йемене и нестабильной обстановки на востоке страны — в местах проживания мусульман-шиитов.

Стоит также отметить, что принц пользуется определённой популярностью в арабском мире, но на западе до сих пор находится в «чёрном списке» из-за обвинений в политических репрессиях и заказных убийствах.

Поэтому не стоит удивляться, если в ближайшее время принц, который всё ещё сохраняет контроль над силовыми структурами страны, решит нанести упреждающий удар по своим политическим конкурентам.