Рига, , 13:46 — REGNUM

Отель Pexels.com

С пятницы, 30 сентября, закрывается известный в Юрмале курортный отель Daina Jurmala Beach. Представители гостиничной индустрии города называют это тревожным сигналом, сообщил латвийский телеканала TV3.

Завершение курортного отеля в Юрмале «на такой ноте» ставит перед отраслью множество неприятных вопросов, считает исполнительный директор Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Санта Грайксте.

«Сейчас отрасль находится в выжидательной позиции, смотрят, как поступают заказы, какие могут быть показатели эффективности, какая может быть государственная поддержка. Только тогда игроки отрасли примут окончательное решение», — сообщила она.

Тогда, считает Грайксте, и можно будет ответить на волнующий всех вопрос: останется ли отель Daina Jurmala Beach единственным из закрывшихся по итогам 2022 года или за ним последуют и другие местные учреждения гостиничного бизнеса.

Ситуация вызывает беспокойство еще и потому, что часть отелей курортного региона, работавших до эпидемии коронавируса, так и не заработала после отмены всех ограничений.

Директор департамента туризма Латвийского агентства инвестиций и развития Инесе Ширава менее осторожна. Она убеждена, что после получения зимних счетов за электричество и отопление станетбольше компаний, которые примут решение о закрытии.