Тбилиси, , 13:44 — REGNUM Поток въезжающих в Грузию граждан России значительно сократился. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба МВД республики.

Россия и Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уменьшилось количество пересечений границы гражданами Российской Федерации на всех пограничных пунктах пропуска Грузии», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, за последние сутки в Грузию въехали 6109 граждан РФ, а выехали — 5186. Со дня объявления мобилизации в России по 29 сентября в республику прибыли 68 887 российских граждан, убыли — 45 724.

Стоит отметить, что в Грузии ряд оппозиционных партий стараются разжечь антироссийские настроения, указывания на большой поток граждан РФ, въезжающих в республику. Делаются заявления, что русских в Грузии якобы уже 10% населения. При этом, как правило, в оппозиции не учитывают статистику убывших из страны.

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