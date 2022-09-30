Мелитополь, 30 сентября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Киевские националисты вели прицельный огонь по автоколонне, ожидавшей выезда на освобождённую территорию Запорожской области. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил 30 сентября в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Артиллерийский удар по колонне машин, в которых находились мирные жители, ВСУ нанесли утром на Ореховском шоссе.

«Прицельным огнём были нанесены несколько артиллерийских ударов», — сказал Рогов.

В своём телеграм-канале он уточнил, что погибли 24 человека: 11 мужчин и 13 женщин. Ранены 36 человек, это 24 мужчины, 11 женщин и один ребёнок.

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