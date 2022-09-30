Астана, , 14:22 — REGNUM США затеяли большую экспансию в странах Туркестанского региона — американские спецслужбы пытаются влиять на политику Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук, передаёт «Ura. news».

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Всё это отражается на наших союзниках [в странах Туркестана]. Разведки стран СНГ выверяют свою позицию, вероятно, в преддверие ухудшения ситуации. Нужно быть готовыми предотвращать внешнее вмешательство», — подчеркнул полковник в отставке.

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Собеседник обратил внимание на то, что вооружённые конфликты Киргизии с Таджикистаном и Армении с Азербайджаном, а также произошедшая в начале 2022 года попытка государственного переворота в Казахстане — «возникли не на пустом месте».

«Это всё действия разведок западных страны. Поэтому нужно координировать планы, вырабатывать перспективные решения для предотвращения подобных событий в дальнейшем», — подытожил эксперт.

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