Кострома, 30 сентября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В Костромской области раздачу бесплатных овощей нуждающимся хотят поставить на поток. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор костромского отделения банка еды «Русь» Алексей Фролов. Организация занимается фудшерингом — приемом продуктов от производителей и передаёт их людям, не способным заплатить за еду.

Банк еды «Русь» Разбор овощей по наборам, которые затем достанутся нуждающимся из Костромской области

Подобной деятельностью в регионе ранее занимались и другие благотворительные организации и фермеры, но эта работа не была координирована и проводилась в меньших масштабах. Пока благотворители получили 1,5 тонны картофеля, капусты свеклы и моркови от хозяйства из Костромского района, а также 18 тонн кочанов от московской компании, выступающей поставщиком крупных ритейлеров.

«Посмотрим как будет продвигаться наше начинание. Если овощная помощь будет востребована — станем расширять направление. Пока мы раздали 50 наборов овощей одиноким пенсионерам, и сегодня наделим капустой около 600 многодетных семей», — сказал Фролов.

Пока фонд оказывает помощь двум категориям граждан: пенсионерам, не имеющим родственников и семьям с детьми, доход каждого члена которых не превышает 1,5 прожиточного минимума.

Напомним, ранее идею бесплатной раздачи урожая выдвигал губернатор Костромской области Сергей Ситников. Он предлагал сельскохозяйственным предприятиям разрешать людям собирать неубранные овощи, оставшиеся на полях.