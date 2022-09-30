Благовещенск, , 13:39 — REGNUM В Благовещенске 30 сентября состоялся митинг-концерт в поддержку воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Амурской области.

Флаги ДНР и России Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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Мероприятие состоялось на площади ДК Профсоюзов. Участники акции поддержали не только прошедшие с 23 по 27 сентября референдумы, но и решения президента РФ Владимира Путина, и бойцов, которые участвуют в специальной военной операции по защите Донбасса. В митинге приняли участие кокло 1 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Биробиджане на площади Ленина 30 сентября состоялся митинг в поддержку воссоединения Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией. В мероприятии приняли участие около 1,7 тыс. человек.