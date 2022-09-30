Майкоп, , 13:39 — REGNUM В Адыгее 5 октября будут отмечать День республики. В текущем году праздник пройдет с ограниченным числом мероприятий. Не состоятся концерт, фейерверк и фестиваль культуры. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Он объяснил, что в сложной ситуации, в которой находится наша страна, устраивать масштабные праздненства неуместно.

Адыгея

«Считаю, что в сложившейся ситуации широко отмечать этот праздник будет неправильным. Мы приняли решение о сокращении программы празднования — отмене большого концерта, фейерверка, фестивалей культуры», — написал Кумпилов в своем телеграм-канале.

Он также сообщил о том, какие мероприятия в плане праздника решено сохранить. В их числе торжественное собрание в филармонии, вручение государственных наград отличившимся жителям республики, конноспортивный праздник на ипподроме.