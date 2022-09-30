Хабаровск, 30 сентября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. На набережной стадиона имени Ленина в Хабаровске 30 сентября состоялся митинг-концерт #МЫВМЕСТЕ — горожане поддержали выбор, который сделали жители Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожских областей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум по вопросу воссоединения с Россией

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На акцию поддержки собралось более 4600 человек.

«Хабаровский край поддерживает результаты референдумов и политику президента России. Люди, наконец, смогут вернуться к мирной жизни. Для них референдум — это возможность говорить на родном языке, сохранить культуру и традиции, гарантия безопасности будущего. И это событие станет мощным стимулом для того, чтобы мы все объединились и победили фашизм на всех фронтах. Победа за нами!» — обратился к участникам митинг-концерта член Общественной палаты Хабаровского края Юрий Матвеев.

Бывшая жительница Мариуполя, беженка Любовь Юнькова, 4 октября уже получит российский паспорт:

«После нашего спасения, нас встретили в Хабаровске как родных и окружили теплом и заботой. А сегодня, после референдумов, я счастлива, что вернулась домой — в Россию, вместе с жителями ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья», — сказала Любовь Юнькова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Биробиджане на площади Ленина 30 сентября состоялся митинг в поддержку воссоединения Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией. В мероприятии приняли участие около 1,7 тыс. человек.