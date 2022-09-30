Иркутск, , 13:37 — REGNUM В Приангарье сохраняются неблагоприятные погодные условия. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 октября ночью местами по области ожидается усиление северо-западного ветра 15-19 м/с, установление временного снежного покрова.

В снегу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Холодный фронт перемещается в центральные и южные районы области. С 1 по 2 октября продолжится выпадение небольших, местами умеренных осадков в виде дождя, мокрого снега и снега, возможно налипание снега на провода.

Как сообщало ИА REGNUM, снегопад в Иркутской области 30 сентября добавил немало проблем на дорогах. Также при прохождении фронта неблагоприятных погодных явлений в 17 населенных пунктах Тайшетского района произошло отключение электроэнергии в результате срабатывания автоматической защиты высоковольтных линий.

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