Москва, , 13:36 — REGNUM В возрасте 90 лет умер бывший врач сборной СССР по футболу, заслуженный врач РФ Савелий Мышалов. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба московского футбольного клуба «Локомотив», где Мышалов проработал 22 года.

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«Локомотив» выражает соболезнования родным и близким Савелия Евсеевича», — говорится в сообщении.

Мышалов был врачом высшей категории. На протяжении 12 лет он работал главным врачом сборной СССР по конькобежному спорту.

В 1970 году его пригласили в сборную страны по футболу, в которой он проработал 24 года. С 1994 по 2016 год он трудился в «Локомотиве».