Чебоксары, 30 сентября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Из Чебоксар в Донбасс отправилась очередная партия гуманитарного груза. На этот раз передали не только продукты питания, но и тёплые вещи, которые связали добровольцы в рамках акции «Бабушкина забота». Об этом ИА REGNUM сообщили в Госсовете Чувашии.

https://gs.cap.ru/ Добровольцы в рамках акции «Бабушкина забота» связали вещи для отправки в Донбасс

30 сентября в республики Донбасса отправлен очередной гуманитарный груз от чувашского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Отрадно, что сегодня мы направляем его уже не в дружественные республики, а нашим полноправным соотечественникам», — отметил председатель Государственного совета Чувашии Леонид Черкесов .

Основную часть гуманитарного груза составили продукты питания: 15 тонн муки, крупа, тушёнка, макароны. Кроме этого, специально для школьников на освобождённые территории направлена учебная литература.

«Самая ценная часть груза — тёплые вещи, которые связали наши серебряные волонтёры в рамках акции «Бабушкина забота». В каждой вещи есть записка от рукодельниц с пожеланием добра», — рассказал Леонид Черкесов.

Спикер парламента подчеркнул, что работа по сбору гуманитарной помощи нуждающимся в республике будет продолжаться.

Ранее Леонид Черкесов заявлял ИА REGNUM , что на референдумах жители Донбасса, Запорожья и Херсонской области воспользовались своим правом на самоопределение — правом, провозглашённым ООН. Он назвал решение граждан данных территорий о воссоединении с Россией историческим.