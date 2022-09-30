Уфа, 30 сентября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Экс-заместителя главного инженера Уфимского государственного нефтяного технического университета обвинили в получении крупной взятки в Башкирии. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По версии следствия, между учебным заведением и строительной фирмой были заключены договоры на капитальный и текущий ремонт корпусов на общую сумму свыше 42 млн рублей.

«Обвиняемый потребовал от директора фирмы взятку 7,3 млн рублей за оказание содействия в беспрепятственном подписании актов выполненных работ, а в случае отказа пригрозил расторжением договоров», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что руководитель подрядной организации обратился в правоохранительные органы.

Сообщается, что обвиняемого задержали после передачи части взятки в размере 940 тысяч рублей через посредника. Свою вину он признал частично, пояснили в пресс-службе.

По данному факту в отношении 41-летнего экс-заместителя главного инженера Уфимского государственного нефтяного технического университета было возбуждено уголовное дело. Материалы дела буду переданы в суд для рассмотрения по существу.