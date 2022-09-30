Севастополь, 30 сентября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Аварийный коллектор на новые мощности переключен на канализационных очистных сооружениях «Южные» в Севастополе, сообщили в пресс-службе правительства города 30 сентября.

Пресс-служба правительства Севастополя Строительство КОС «Южные»

«На объекте было выполнено переключение старого коллектора на вновь построенный с целью предотвращения ранее возникавших утечек. Пока сброс в бухту осуществляется по старому глубоководному выпуску. После строительства нового сооружения стоки в акваторию будут идти по нему», — сообщил и. о. директора департамента капитального строительства Игорь Ахмедов.

В целом проект строительства КОС «Южные» предусматривает обустройство очистных сооружений производительностью 130 куб. м/сутки, глубоководного выпуска в районе Голубой бухты и сбросного коллектора от площадки КОС до уреза воды. Общая протяжённость трубопровода составит 1 708,5 м.

Как уточнил представитель компании-подрядчика, на площадке строительства ведутся работы по возведению здания административно-бытового корпуса, проводится внутренняя гидроизоляция лотковой части здания механической очистки сточных вод, производятся подготовительные работы под устройство радиальных отстойников.

Из проекта строительства исключено возведение очистных сооружений в Балаклаве. В рамках госпрограммы планируется реконструировать напорный коллектор в Балаклаве, через который сток будет отправляться на КОС «Южные».

Завершение работ по возведению объектов КОС «Южные» запланировано на 2024 год, общая стоимость контракта составляет 6,6 млрд рублей.