В Севастополе на КОС «Южные» введён в строй новый коллектор
Севастополь, 30 сентября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Аварийный коллектор на новые мощности переключен на канализационных очистных сооружениях «Южные» в Севастополе, сообщили в пресс-службе правительства города 30 сентября.
В целом проект строительства КОС «Южные» предусматривает обустройство очистных сооружений производительностью 130 куб. м/сутки, глубоководного выпуска в районе Голубой бухты и сбросного коллектора от площадки КОС до уреза воды. Общая протяжённость трубопровода составит 1 708,5 м.
Как уточнил представитель компании-подрядчика, на площадке строительства ведутся работы по возведению здания административно-бытового корпуса, проводится внутренняя гидроизоляция лотковой части здания механической очистки сточных вод, производятся подготовительные работы под устройство радиальных отстойников.
Из проекта строительства исключено возведение очистных сооружений в Балаклаве. В рамках госпрограммы планируется реконструировать напорный коллектор в Балаклаве, через который сток будет отправляться на КОС «Южные».
Завершение работ по возведению объектов КОС «Южные» запланировано на 2024 год, общая стоимость контракта составляет 6,6 млрд рублей.