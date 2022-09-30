Кишинёв, , 13:33 — REGNUM Компания «Молдовагаз» 30 сентября перечислила Газпрому оставшуся сумму за поставки природного газа за текущий месяц. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава молдавско-российского предприятия Вадим Чебан.

Газ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он написал, что были перечислены $23,898 млн в качестве оставшейся части аванса. Всего за сентябрь было заплачено $35,898 млн.

«Таким образом, компания, при содействии правительства Республики Молдавия, исполнила свои платежные обязательства по авансу перед поставщиком природного газа», — сообщил Чебан.

Напомним, долгое время стоимость газа для Молдавии не превышала $170. Когда партия «Действие и солидарность» стала правящей в июле 2021 года, то начала вести антироссийскую политику. В октябре 2021 года Газпром при перезаключении договора установил новую ценовую политику. В сентябре 2022 года цена на газ для Молдавии выросла до $1883, что стало рекордом за историю республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавия нуждается в помощи ЕС, чтобы продолжать поддерживать Киев — Санду