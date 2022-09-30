Рига, 30 сентября, 2022, 13:30 — ИА Регнум.

STRONG.VICTORY Флаг Латвии

В пятницу, 30 сентября, в Латвии вступил в силу запрет на предвыборную агитацию накануне парламентских выборов. Об этом сообщила Национальная избирательная комиссия.

Политическая агитация и реклама также запрещены в субботу, 1 октября 2022 года, в последний день, когда пройдут выборы в 14-й состав парламента.

Запрет распространяется на размещение предвыборных агитационных материалов в прессе, на улицах и в электронных СМИ. В социальных сетях и на различных интернет-сайтах запрещено размещать платную агитацию.

Если граждане заметят запрещенную политическую рекламу в дни, когда действует запрет на агитацию, об этом нужно сообщить Госполиции или Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).