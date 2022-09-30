Лондон, , 13:25 — REGNUM Миллионы жителей Великобритании столкнутся с «кризисом общественного здравоохранения» этой зимой из-за высоких счетов за электроэнергию, несмотря на правительственный пакет мер по ограничению расходов в размере 150 млрд фунтов стерлингов. Об этом предупредили благотворительные организации, пишет газета Financial Times.

Флаг Великобритании Pixabay.com

«Призывая к дополнительной государственной поддержке, группы по борьбе с бедностью в заявили, что уже есть свидетельства того, что некоторые семьи сокращают количество и качество продуктов питания, которые они покупают, чтобы оплачивать счета за газ и электричество, которые почти вдвое превысят уровень 2021 года», — говорится в статье.

Исполнительный директор благотворительной организации National Energy Action Адам Скорер подчеркнул, что «воздействие на здоровье и благополучие разрушительно и станет только хуже после повышения цен».

Читайте также: В Великобритании семьи с детьми ради экономии перестали разогревать еду

«Это чрезвычайная ситуация в области здравоохранения», — констатировал Скорер.

Он добавил, что жители Великобритании теперь не только уменьшают объемы потребляемой пищи, но и делают выбор в пользу еды более низкого качества.

Напомним, в Великобритании с 1 октября ожидается повышение цены на электроэнергию и газ из-за роста оптовой цены газа.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос YouGov, проведённый по заказу благотворительных организаций National Energy Action and Food Foundation, показал, что семьи с детьми в Великобритании перестали ради экономии электроэнергии разогревать еду. Кроме того, четверть опрошенных родителей, у которых есть дети в возрасте до 18 лет, сокращают количество покупаемых продуктов питания в связи с возрастанием стоимости жизни из-за энергокризиса. Ещё 28% британцев стали покупать продукты питания качеством ниже, чем прежде.