Берлин, 30 сентября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон встретятся 3 октября в Берлине, где в обсудят отношения двух стран и ситуацию с Киевом. Об этом 30 сентября заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Bundesregierung.de Федеральный федеральный канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон

«Шольц и Макрон встретятся 3 октября в Берлине, где в рамках рабочего ужина обсудят двусторонние отношения и ситуацию [с Киевом]», — сказал Хебештрайт на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макрон заявил, что Франция готова поставлять газ Германии, если у Берлина начнутся трудности с газоснабжением.

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