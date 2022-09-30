Париж, , 13:25 — REGNUM Министры энергетики европейских стран 30 сентября достигли соглашения о чрезвычайных мерах, чтобы помочь домохозяйствам и предприятиям справиться с растущими ценами на энергоносители, сообщает Le Figaro.

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Эти меры заключаются в возврате части «сверхдоходов» производителей энергии для перераспределения их потребителям, а также в снижении спроса на электроэнергию в часы пик.

Как сообщало ИА REGNUM, министры энергетики европейских стран 30 сентября постараются принять экстренные меры, чтобы остановить резкий рост цен на газ и электроэнергию, чтобы справиться с рисками социального кризиса и банкротства компаний в преддверии зимы.

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