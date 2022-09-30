Абакан, 30 сентября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Хакасия полностью выполнила задачи по частичной мобилизации, поставленные Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным и Минобороны РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 сентября в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Глава Хакасии Валентин Коновалов поблагодарил жителей республики, которые отправились к месту службы в установленный срок и с чётким пониманием задач.

В пресс-службе правительства напомнили о том, что в регионе действует межведомственная комиссия по социальным вопросам, которая ведёт работу с семьями мобилизованных. Составляются социальные паспорта на каждую семью: «После этого региональное правительство приступит к реализации адресных мер поддержки, разработанных на региональном уровне».

Что касается ошибок в ходе частичной мобилизации, Коновалов заверил, что все поступившие жалобы будут рассмотрены индивидуально, по ним в рамках закона будут приняты все необходимые меры.

«Если Минобороны поставит перед республикой дополнительные задачи по мобилизации, об этом будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Призыву подлежат лица, проходившие службу в ВС РФ, имеющие определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.