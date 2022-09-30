София, , 13:23 — REGNUM В результате спецоперации, проведённой сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью Болгарии в Софии, Варне, Бургасе и других крупных городах страны, по подозрению в подкупе избирателей в преддверии парламентских выборов были задержаны сотни человек. Об этом 30 сентября сообщает софийская информационная служба News. bg.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По предварительным данным, ранее активисты отдельных партий выдавали местным жителям наличные средства и продуктовые пакеты в обмен на письменные гарантии голосования за определённого кандидата. Как утверждают в МВД Болгарии, «стоимость голоса» у агитаторов колеблется в пределах от 50 до 100 левов ($26 и $51).

«Мы расцениваем подобные торги как провокацию, — заявил действующий министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев. — Их организаторы и участники понесут заслуженное наказание».

Предполагается, что лица, платившие за голоса избирателей, будут обвинены в даче взяток и участии в коррупционных схемах.

Напомним, выборы в Народное собрание (парламент) Болгарии состоятся 2 октября текущего года.