София, 30 сентября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В результате спецоперации, проведённой сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью Болгарии в Софии, Варне, Бургасе и других крупных городах страны, по подозрению в подкупе избирателей в преддверии парламентских выборов были задержаны сотни человек. Об этом 30 сентября сообщает софийская информационная служба News. bg.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По предварительным данным, ранее активисты отдельных партий выдавали местным жителям наличные средства и продуктовые пакеты в обмен на письменные гарантии голосования за определённого кандидата. Как утверждают в МВД Болгарии, «стоимость голоса» у агитаторов колеблется в пределах от 50 до 100 левов ($26 и $51).

«Мы расцениваем подобные торги как провокацию, — заявил действующий министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев. — Их организаторы и участники понесут заслуженное наказание».

Предполагается, что лица, платившие за голоса избирателей, будут обвинены в даче взяток и участии в коррупционных схемах.

Напомним, выборы в Народное собрание (парламент) Болгарии состоятся 2 октября текущего года.