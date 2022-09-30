Барнаул, , 13:23 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю известило о вынесении приговора жестокому опекуну — 42-летней жительнице Крутихинского района. Наказание в виде трех лет и четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима она получила за то, что в течение пяти лет измывалась над четырьмя мальчиками. Также удовлетворены гражданские иски в интересах несовершеннолетних на сумму 1,2 млн рублей.

Жестокость Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что с 2016 по октябрь 2021 года на воспитании опекуна находились четверо мальчиков: 2007, 2008 и 2010 годов рождения. Не желая проявлять терпение и должную заботу о всестороннем развитии и воспитании несовершеннолетних, на протяжении длительного времени женщина систематически причиняла им физические и психические страдания путем нанесения побоев.

При этом она использовала резиновый шланг, ремень, деревянную палку, металлическую трубу, а также наносила удары руками и ногами по различным частям тела. Кроме того, за непослушание осужденная надолго закрывала мальчиков в помещении хозяйственной постройки, или заставляла спать на кровати без матраца. Следователями доказано 27 эпизодов насилия над детьми по малозначительным поводам — непослушание мальчиков, некачественно выполненные работы по хозяйству и другое. Не выдержав истязаний, дети сбежали из семьи, а в последующем помещены в одно из специализированных учреждений края. В ходе предварительного следствия опекун вину не признала.

Как сообщало ИА REGNUM, расследование данного уголовного дела завершилось в мае 2022 года.

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