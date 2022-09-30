Сеул, 30 сентября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Глава Южной Кореи Юн Сок Ёль отклонил призыв оппозиции уволить министр иностранных дел страны Пак Чина. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление старшего пресс-секретаря президента Ким Ын Хе.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Днем ранее Национальное собрание (парламент) Южной Кореи вынесло предложение об отставке министра иностранных дел по причине его ответственности за «ужасную» зарубежную поездку южнокорейского лидера.

Со стороны оппозиционной Демократической партии «Тобуро», которая имеет 169 из 299 мест в парламенте, за отставку главы МИД выступили 168 депутатов. Правящая партия «Сила народа» и партия «Справедливости» бойкотировали голосование.

Оппозиция назвала поездку главы Южной Кореи в Великобританию, США и Канаду «дипломатическим фиаско» из-за оплошностей и промахов, включая неспособность посетить церемонию публичного прощания с королевой Великобритании Елизаветой II и отсутствие ощутимых результатов после встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.