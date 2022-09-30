Санкт-Петербург, , 13:28 — REGNUM Сотрудники военного комиссариата вручили более 8 тыс. повесток военнообязанным жителям Санкт-Петербурга. Об этом 30 сентября заявил заместитель военного комиссара города Санкт-Петербурга полковник Ильфат Абзалов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Повестка вручается сотрудниками военного комиссариата либо лицом, уполномоченным военным комиссариатом, — заявил Абзалов. — На сегодняшний день, в соответствии с установленным планом призыва граждан по мобилизации, более 8 тыс. граждан в городе получили повестки».

Повестки могут вручить представители аппарата усиления, которые создаются на период мобилизации. При этом повестки заверяются подписью военного комиссара и гербовой печатью. Прийти в военкомат граждане, получившие повестки, обязаны в течение трёх суток со дня получения.

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