Санкт-Петербург, 30 сентября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Сотрудники военного комиссариата вручили более 8 тыс. повесток военнообязанным жителям Санкт-Петербурга. Об этом 30 сентября заявил заместитель военного комиссара города Санкт-Петербурга полковник Ильфат Абзалов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Повестка вручается сотрудниками военного комиссариата либо лицом, уполномоченным военным комиссариатом, — заявил Абзалов. — На сегодняшний день, в соответствии с установленным планом призыва граждан по мобилизации, более 8 тыс. граждан в городе получили повестки».

Повестки могут вручить представители аппарата усиления, которые создаются на период мобилизации. При этом повестки заверяются подписью военного комиссара и гербовой печатью. Прийти в военкомат граждане, получившие повестки, обязаны в течение трёх суток со дня получения.