Ульяновск, , 13:21 — REGNUM В Ульяновской области началась работа по подготовке к активному отдыху зимой. Прежде всего, готовятся спортивные объекты на открытых пространствах — площадях, дворах и парках. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

«Каток у моря» Дарья Драй © ИА REGNUM

Очередное заседание штаба по комплексному развитию региона было посвящено подготовке спортивных объектов к работе зимой. В муниципальных образования для занятий спортом и активного отдыха будет организована работа хоккейных кортов, открытых площадок и крытых ледовых арен — всего планируется обустроить более 370 площадок.

В Ульяновске планируется открыть 100 спортивных объектов. В частности, на площади Соборной установят хоккейный корт, в парках подготовят лыжные трассы будут работать ледовые арены с прокатом коньков и тюбингов. В четырёх спортивных комплексах будут работать крытые ледовые площадки.

В районах идёт подготовка спортсооружений. В минспорте Ульяновской области отмечают, что до 15 ноября все объекты приведут в порядок, то есть обеспечат освещением, проведут ревизию прокатного спортивного инвентаря, подключат к источникам водоснабжения для заливки льда.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области к августу 2023 года планируется построить Центр спортивной борьбы, на что предусмотрено более 115,5 млн рублей.

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