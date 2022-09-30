Ереван, , 13:21 — REGNUM Министры Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов проведут переговоры в Женеве 2 октября, несмотря на обострение отношений Еревана и Баку. Об этом 30 сентября сообщил агентству «Новости — Армения» пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян.

«Несмотря на провокации со стороны Азербайджана, армянская сторона примет участие во встрече. Таким образом, заявления МИД Азербайджана о том, что Армения пытается сорвать переговоры, безосновательны», — сказал Унанян.

Он подчеркнул, что Ереван придерживается конструктивной позиции и стремится к долгосрочному миру в Закавказье. Такие же ожидания у армянской стороны к Азербайджану.

Напомним, бои на армяно-азербайджанской границе 13 и 14 сентября Баку называет «провокацией» армянской стороны, которая якобы была нужна для срыва переговоров о мирном соглашении.

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