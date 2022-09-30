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Продолжительный период стабильности для современной Латвии завершился, в нынешних условиях глобальных потрясения никто, даже НАТО не в состоянии гарантировать полную безопасность.

Об этом национальному агентству LETA заявил директор Центр передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс.

«Мы вступили в период нестабильности, который определяется в первую очередь конфликтом на территории б. УССР, но также и усилением влияния Китая, а также изменением климата, которое оказывает давление на многие регионы мира и может привести к новому притоку беженцев», — пояснил Сартс.

Поэтому нечего себя обманывать и обещать Латвии мирное предсказуемое будущее, заявил он. Сартс также заявил, что даже возможная смена власти в России не гарантирует спокойствия: «Нестабильность в Кремль может привести к борьбе за власть между силовыми группировками. Это плохая новость для стран Прибалтики».

Эксперт центра НАТО в Латвии уверен, что военный конфликт «заметно ослабит» Россию в перспективе ближайших десяти лет.

Он также рассчитывает, что возможное ослабление влияния России на постсоветском пространстве снизит число «фанатов Кремля» в Прибалтике, которые, признал он, здесь есть и их достаточное количество.