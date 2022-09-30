Москва, , 13:20 — REGNUM На уходящей неделе Telegram-каналы России не только освещали ход мобилизации, но и традиционно рассказали много курьезных и занимательных историй: гигантский надувной голубь на церкви, памятник валенку, говорящая скамейка. Самое интересное — в нашей подборке.

Склад, мастер демонстрирует новинки – расписанные вручную валенки и декорированные войлочные тапочки Андрей Шапран © ИА REGNUM

Центральный федеральный округ

«Мослента» рассказала удивительный случай угона машины в Москве. Нетрезвый гость столицы заметил на улице неисправное авто, у которого не было аккумулятора. Он украл аккумулятор из другой машины, установил в поломанную, через окно залез в салон и уехал. Правда, недалеко: вскоре его задержали.

В Ярославле занялись сбором текстиля из мусора. «Ярослав Мудрый» подсчитал, что ежегодно в России выбрасывается 2 млн тонн одежды и изделий из ткани. В Ярославле их теперь будут собирать через особые боксы. Их установили в трех районах и надеются, что тренд найдет понимание у ярославцев.

Северо-Западный федеральный округ

На куполе лютеранской церкви в Санкт-Петербурге появился огромный надувной голубь. Птицу назвали Аннатолий, обыграв название церкви — Анненкирхе. Голубь появился в качестве анонса выставки, которая посвящена истории церкви, знает Piter. tv.

Удивительная водяная колонка появилась в Онеге. Чтобы получить воду, надо использовать электронный ключ, предварительно оплатив определенное количество литров. «Диджитализация приходит в традиционные места», — пишет «Архангельский кот».

«ТопГан» рассказал про новый род бактерий, который назвали Apatinema. Имя происходит от греческого «Apati» — «обманывать», «путать», а также в честь города Апатиты, из почв которого был выделен штамм бактерий. «Nema» в названии означает «нить», поскольку бактерии имеют нитчатую форму.

Приволжский федеральный округ

«Известия Мордовии» узнали, что в Мордовии скоро появится памятник валенку, к его водружению уже приступил мастер, потомственный валяльщик и работник музея в селе Урусово. Сейчас уже почти готова его основа из кирпича. Высота памятника составит три метра.

В Ижевске на городской трассе заметили стадо кабанов, бегущее по дороге вдоль трамвайных путей в центр. Остановились они около местного ТЦ. В городе думают, что кабаны сбежали из зоопарка. «Однако зоопарк Удмуртии о бегстве кабанов не сообщал. Да и нет там кабанов. Вроде бы», — сообщает Udm-Info.

«Саратовщина» иронизирует, что триумфальную арку в Саратове окропили триумфальным фонтаном. Все дело в прорыве тепломагистрали, в результате которой из-под свежеотремонтированного асфальта выбился мощный столб горячей воды высотой метров в десять. Авария сразу стала хитом соцсетей.

Южный федеральный округ

В Армавире жители устали возмущаться соседством с медведями. На даче один из жителей поселил двух косолапых — Матильду и Генерала, которых выкупил у местной базы отдыха. В основном соседи жалуются на сильный рев. Еще их пугает мысль, что звери могут вырваться из клеток. «Кубань 24» пишет, что сначала хозяин хотел отдать медведей в цирк, но там отказались. Теперь он думает перевезти в какой-нибудь зоопарк.

Северо-Кавказский федеральный округ

Новости о братьях меньших продолжает «Ставропольская телега». В Кисловодске недавно открылась штрафстоянка для бесхозно гуляющего по улицам скота. Недавно туда увезли теленка, который разгуливал по центру и даже ухитрился зайти в магазин. Забрать его владелец сможет только после того, как заплатит штраф и расходы на «штрафное» содержание.

«Стрелы Казбека» передают, что в Махачкале появился необычный курортный объект — «говорящая» скамейка. Похожие есть в Турции, Великобритании и Казахстане. Все они говорят разные фразы. Махачкалинская скамейка произносит: «Дорогие махачкалинцы и гости столицы, приятного вам отдыха».

Во Владикавказе решили вернуть проспекту Мира исторический вид и восстановить исторические фасады. «Скоро он снова будет красивым», — считает «Дискотека Алания». И, возможно, даже без ярких рекламных вывесок.

Уральский федеральный округ

«Темы Тюмени» рассказали про необычное похищение в Бердюжском районе, где подростки угнали с территории «Почты России» почтовый фургон. Зачем, не очень понятно. Нетрезвый юноша, не имеющий прав, не справился с управлением, фургон въехал в палисадник жилого дома и опрокинулся. Угонщиков это не остановило, и они угнали еще один фургон. Тут их остановили сотрудники ДПС. Возбуждено уголовное дело.

Сибирский федеральный округ

Еще более странное преступление случилось в Барнауле, где из дома украли… лифт. Кража случилась в новостройке, где пассажирский лифт был временно отключен. Грабитель при помощи «силовых» ножниц, лобзика и другого инструмента срезал с пассажирского лифта панель управления, лебедку и другие дорогостоящие запчасти, которые продал через «Авито» в Москву. Злоумышленник найден, сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей, пишет «Регион 22 — Барнаул».

В Новосибирске решили ограничить продажу энергетиков детям. «На федеральном уровне ограничений на продажу энергетиков для детей еще не существует, поэтому новосибирские депутаты оказались даже впереди своих московских коллег», — сообщает «Зона 54».

Житель Норильска погиб дома во время пожара: не смог выбраться из-за кучи мусора, которую сам же насобирал. Квартира напоминала мусорный полигон, жилец таскал разные вещи с улицы, передает Kras Mash.

Дальневосточный федеральный округ

Курьезная история случилась на Дальнем Востоке, где биологи ночью пытались приманить оленей. Их звали с помощью рога, издающего похожие на их клич звуки. Но на рев пришли два тигра. «Тигры явно смотрели на людей, как на идиотов: орут дурниной, спать мешают. Где-то из-за кустов за людьми и тиграми наблюдали изюбри», — комментирует «Страновед».

На Байкале решили смягчить запрет на вылов байкальского омуля, который действовал пять лет. Теперь рыбаки-любители могут рыбачить, сколько им вздумается, пишут «Приангарские думы». Приезжайте на Байкал!

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 7 октября.