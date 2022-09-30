Париж, , 13:19 — REGNUM Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что он «обеспокоен» экономической ситуацией в Великобритании после объявления дорогостоящего бюджетного плана правительства Лиз Трасс, сообщает Le Figaro.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр European People's Party

«Меня не беспокоит ситуация в еврозоне, но меня беспокоит ситуация в Великобритании», — заявил министр экономики Франции в эфире телеканала Europe 1, учитывая, что это «подрывает рынок», «нарушает финансовый баланс» и «приводит к настоящей катастрофе».

Оцененные экономистами в сумму от 100 до 200 миллиардов фунтов, заявления британского правительства, финансирование и влияние которых остаются неясными и не поддающимися количественной оценке, посеяли беспорядок на рынках.

«Во Франции мы сохраняем процентные ставки, которые остаются разумными и довольно близки к немецким ставкам, потому что экономическая и финансовая политика Франции последовательна», — объяснил Бруно Ле Мэр.

«Еврозона защитила нас во время кризиса COVID-19, что спасло нашу экономику. Без евро и без Европы мы не смогли бы спасти нашу экономику, как мы это сделали», — отметил Бруно Ле Мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики Франции Бруно Ле Мэр попросил энергетические компании приложить дополнительные усилия, чтобы гарантировать «разумные цены» для малых и средних предприятий.

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