Херсон, Бывш. УССР, , 13:20 — REGNUM Более 130 старинных рукописных икон передали священнослужителям в Херсоне сотрудники Росгвардии Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе ведомства.

Возвращение икон Цитата из видео

Белгородские спецназовцы во время служебной командировки вместе с сотрудниками правоохранительных органов Херсона обнаружили в подвале частного дома схрон. В нём находились более 100 иконописных изображений и 30 картин с ликами православных святых. Тайник принадлежал военнослужащему ВСУ в звании полковника, который с начала специальной военной операции уехал в Киевскую область.

Все артефакты были похищены в разное время из храмов Русской православной церкви. Иконы передали священнослужителям. По словам настоятеля Екатерининского православного Собора Херсона (Московского патриархата РПЦ) отца Петра, значительная часть икон была создана в период вплоть до XIV века и представляет высокую историческую и культурную ценность.