Екатеринбург, 30 сентября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В одном из учебников для шестого класса школы по английскому языку обнаружена гей-пропаганда. Об этом написал в соцсетях уральский общественник Илья Будкевич.

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Он отметил, что его дочь обнаружила на одной из иллюстраций в учебнике ссылку на неизвестный сайт. Она вбила адрес в браузер.

«Увидев содержимое сайта, она в ужасе прибежала ко мне, и как могла, попробовала рассказать то, что увидела там», — сообщил Будкевич.

При внимательном рассмотрении оказалось, что в этом учебнике на картинке был указан адрес гейского порносайта. Доступ к ресурсу запрещён Роскомнадзором.

Учебник был выпущен в 2021 году издательством «Просвещение». Официальных комментариев пока нет.