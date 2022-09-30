Мурманск, , 13:14 — REGNUM В Мурманской области производители тепла вернули потребителям более 4,6 млн рублей. Об этом сообщает министерство государственного жилищного и строительного надзора.

Батарея

Отмечается, что более 4,6 млн рублей было возвращено потребителям, а 300 тысяч рублей — к дополнительному начислению. Самый большой перерасчёт в пользу населения выполнен в Мурманске «Мурманская ТЭЦ». Самое большое доначисление было сделано в Апатитах «ТГК-1» в связи с тем, что ранее корректировка была выполнена без учёта показаний ОДПУ за несколько месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме возмущены переносом индексации тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо‑ и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.