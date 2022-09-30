* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Махачкала, 30 сентября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Дагестане попал в поле зрения правоохранительных органов житель Хасавюртовского района Абдурахман Абдурахманов. Его подозревают в участии в деятельности террористической организации, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Ранее против Абдурахманова было возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма. Его уличили в пересылке в 2015 году члену террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 1 тыс. долларов США. В рамках расследования этого уголовного дела было установлено, что, помимо этого, Абдурахманов и сам принимал участие в деятельность этой организации.

За совершенное им преступление подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.