Саратов, , 13:38 — REGNUM В Саратове устраняют коммунальную аварию, произошедшую на пересечении улиц Радищева и Чернышевского. Прокуратура Саратовской области организовала проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Коммунальная авария в Саратове t. me/sarprok

Предварительно установлено, что утром 30 сентября произошел порыв на теплосетях и провал асфальтового покрытия. Прокуратура привлечена к координации работ по ликвидации аварийной ситуации.

В городе приостановлено движение троллейбусов по маршрутам №2а и №4. Восстанавливать теплосети будут в круглосуточном режиме.

Напомним, в Саратовской области 30 сентября температура воздуха днем составит около +19 °C. В выходные дни, 1–2 октября, ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, с переходом на южный 6-11 м/с. По ночам ожидается не выше +14 °C, днем — +17…+22 градуса.

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