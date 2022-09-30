Магадан, 30 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Магаданской области за прошедшую неделю зафиксировано в несколько раз больше количество браков, чем в предыдущие месяцы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свадьба

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«Семья, родные и близкие — самое ценное, что у нас есть. 117 новых семей появились на Колыме с 23 по 29 сентября. В том числе 90 — «по особым обстоятельствам», как говорят сотрудники ЗАГСов. Из них 44 супруга получили повестки в рамках проведения частичной мобилизации.

А некоторые жители Колымы решили не расторгать свои браки и сохранили семьи. Только в Магадане 16 пар забрали такие заявления», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в селе Покровка состоялась торжественная регистрация брака мобилизованного с Сахалина Андрея Савченко и Ольги Скляровой.