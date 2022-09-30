Москва, , 13:21 — REGNUM Сбор на тёплые вещи для российских военнослужащих, объявленный военным экспертом Юрием Подолякой, за первые сутки принёс более 100 млн рублей. Сообщение об этом опубликовано 30 сентября в телеграм-канале эксперта.

Митинг-концерт в поддержку СВО в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Постоянный сбор на закупку термобелья, обуви спальных мешков и других необходимых на фронте вещей Подоляка открыл совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ). Описание акции доступно на сайте ОНФ.

«Потрясающий результат», — написал Подоляка и уточнил, что за первые сутки пришло более 50 тыс. денежных переводов.

Люди со всего света находят лазейки в заборах «мировой финансовой системы», чтобы помочь России победить. Участвуют в сборе и жители Херсонской области, пока формально независимой, добавил он.

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