Краснодар, 30 сентября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. На Кубани продлили действие штормового предупреждения из-за непогоды. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Екатерина Булатова ИА REGNUM В «Орнитологическом парке». Адлерский район. Сириус

Синоптики предупреждают, что на Кубани, за исключением Сочи, пройдут сильные дожди, ливни с грозами и градом. Ветер усилится до 20 метров в секунду.

Стихия будет бушевать со 2 по 4 октября. В эти же дни на участке Анапа — Магри возможно формирование смерчей над морем.