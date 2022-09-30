Нижний Новгород, 30 сентября 2022, 13:08 — REGNUM Прокуратура Нижегородской области проверит, насколько обоснованной является трата 22,7 млн рублей бюджетных денег на проект «Новый городовой». Об этом сообщили в региональном надзорном органе.
В прокуратуре усомнились в том, что дополнительное финансирование городовых, одобренное депутатами городской думы, является законным.
ИА REGNUM напоминает, что 28 сентября 2022 года городской парламент столицы Приволжья поддержал внесение в бюджет изменений, касающихся выделения 22,7 млн рублей на реализацию проекта «Новый городовой.
Отметим, двумя днями ранее нижегородские депутаты выразили мнение, что многомиллионные затраты на городовых являются нецелесообразными, и сравнили их с «шестизвёздочным отелем».
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