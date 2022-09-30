Донецк, 30 сентября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. До 30 человек потеряли за минувшие сутки киевские боевики. Об этом сообщает 30 сентября Народная милиция ДНР в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

Ущерб подразделениям ВСУ нанесли военнослужащие ДНР и российские военные. Они уничтожили две артиллерийские установки, две бронемашины и беспилотный летательный аппарат.

«Потери личного состава противника составили до 30 человек личного состава», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЛНР заявили об уничтожении до 30 боевиков ВСУ, трёх БТР и восьми единиц специальной автомобильной техники за сутки.

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