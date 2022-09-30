Тамбов, , 13:07 — REGNUM Гражданам Харьковской области, которые прибыли в Тамбовскую область и находятся в пунктах временного размещения, помогут с предметами первой необходимости, а также с одеждой, обувью и детскими вещами. Об этом заявил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин на встрече с жителями Харьковской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Чтобы ребята смогли продолжить учёбу, депутаты Тамбовской областной Думы привезли рюкзаки, канцелярские принадлежности, школьную форму, спортивные костюмы, обувь https://tambovoblduma.ru/

Спикер облдумы посетил пункт временного размещения граждан, сформированный на базе санатория «Лесная жемчужина». Здесь проживают прибывшие в регион жители Харьковской области. Евгений Матушкин пообщался с ними, отметив, что депутаты регионального заксобрания помогут гостям Тамбовщины обустроиться и наладить быт.

«Поможем с предметами первой необходимости, с одеждой, обувью, детскими вещами. Постараемся сделать всё, чтобы вам здесь было комфортно, спокойно и уютно», — заверил Евгений Матушкин.

Спикер Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин https://tambovoblduma.ru/

Спикер облдумы Тамбовщины Евгений Матушкин встретился с жителями Харьковской области https://tambovoblduma.ru/

В санатории размещены 90 граждан, в том числе 17 школьников. Чтобы ребята смогли продолжить учёбу, депутаты привезли всё необходимое: рюкзаки, канцелярские принадлежности, школьную форму, спортивные костюмы, обувь.

По данным на 29 сентября, в Тамбовской области действуют 14 пунктов временного размещения граждан. Всего с территории б. УССР, ЛНР и ДНР в область прибыли 2323 человека, из них 849 человек размещены в пунктах временного пребывания.

Депутаты привезли детям из Харьковской области всё необходимое для продолжения учёбы в школе, включая рюкзаки https://tambovoblduma.ru/

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер парламента Тамбовщины Евгений Матушкин помог учителю из Знаменского района заменить оборудование для системы отопления.

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