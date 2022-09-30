Тамбов, 30 сентября 2022, 13:07 — REGNUM Гражданам Харьковской области, которые прибыли в Тамбовскую область и находятся в пунктах временного размещения, помогут с предметами первой необходимости, а также с одеждой, обувью и детскими вещами. Об этом заявил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин на встрече с жителями Харьковской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Чтобы ребята смогли продолжить учёбу, депутаты Тамбовской областной Думы привезли рюкзаки, канцелярские принадлежности, школьную форму, спортивные костюмы, обувь
Чтобы ребята смогли продолжить учёбу, депутаты Тамбовской областной Думы привезли рюкзаки, канцелярские принадлежности, школьную форму, спортивные костюмы, обувь
https://tambovoblduma.ru/

Спикер облдумы посетил пункт временного размещения граждан, сформированный на базе санатория «Лесная жемчужина». Здесь проживают прибывшие в регион жители Харьковской области. Евгений Матушкин пообщался с ними, отметив, что депутаты регионального заксобрания помогут гостям Тамбовщины обустроиться и наладить быт.

«Поможем с предметами первой необходимости, с одеждой, обувью, детскими вещами. Постараемся сделать всё, чтобы вам здесь было комфортно, спокойно и уютно», — заверил Евгений Матушкин.
Спикер Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
Спикер Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
https://tambovoblduma.ru/
Спикер облдумы Тамбовщины Евгений Матушкин встретился с жителями Харьковской области
Спикер облдумы Тамбовщины Евгений Матушкин встретился с жителями Харьковской области
https://tambovoblduma.ru/

В санатории размещены 90 граждан, в том числе 17 школьников. Чтобы ребята смогли продолжить учёбу, депутаты привезли всё необходимое: рюкзаки, канцелярские принадлежности, школьную форму, спортивные костюмы, обувь.

По данным на 29 сентября, в Тамбовской области действуют 14 пунктов временного размещения граждан. Всего с территории б. УССР, ЛНР и ДНР в область прибыли 2323 человека, из них 849 человек размещены в пунктах временного пребывания.

Депутаты привезли детям из Харьковской области всё необходимое для продолжения учёбы в школе, включая рюкзаки
Депутаты привезли детям из Харьковской области всё необходимое для продолжения учёбы в школе, включая рюкзаки
https://tambovoblduma.ru/

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер парламента Тамбовщины Евгений Матушкин помог учителю из Знаменского района заменить оборудование для системы отопления.

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