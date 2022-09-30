Кишинёв, , 13:06 — REGNUM Молдавия продолжает поддерживать пробандеровский киевский режим, но нуждается в помощи. Об этом заявила молдавский президент Майя Санду 30 сентября на совместной пресс-конференции с Европейским комиссаром по бюджету и администрации Йоханнесом Ханом в Кишинёве.

Майя Санду Iulian Burcescu

Санду поблагодарила Евросоюз за оказанную ранее финансовую помощь, но добавила, что Молдавия всё ещё находится в тяжёлом положении.

«Сегодня нам нужна поддержка, мы столкнулись с риском перебоев с подачей газа и электричества, энергетическая проблема сейчас является экзистенциальной для нашей страны», — сказала Санду.

Она подчеркнула, что в Молдавии вопреки всем трудностям продолжаются «демократические» реформы. Президент отметила, что евроинтеграция остаётся для властей республики национальным проектом.

Напомним, в Молдавии под домашним арестов находятся два лидера оппозиции: экс-президент страны, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон и депутат парламента республики, один из лидеров партии «Шор» Марина Таубер. Также антикоррупционная прокуратура начала расследование источников финансирования протестов, длящихся в Кишинёве с 18 сентября.

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