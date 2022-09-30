Бишкек, 30 сентября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Правительство Киргизии планирует предоставить 10 тысячам малоимущих семей по 100 тысяч сомов (73,1 тысячи рублей) на открытие собственного бизнеса. Об этом заявил заместитель министра труда, соцобеспечения и миграции Нурдоолот Базарбаев, передаёт «24. kg».

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По его словам, эти деньги обещают выделить из госбюджета в рамках проекта по борьбе с бедностью «Социальный контракт».

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Также высокопоставленный чиновник отметил, что такие выплаты уже получили 100 малоимущих семей в Нарынской и Баткенской областях.

«Все участники добились успеха. Опираясь на этот опыт, проект охватил по всей стране 2 800 семей, которые до этого получали пособие «уй-булого комок» (ежемесячные выплаты семьям с тремя и более детей в возрасте от 3 до 16 лет). Из бюджета выделено почти 300 млн сомов (219,3 млн рублей)», — подытожил он.

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